PiazzaPulita, Gad Lerner: "Meloni lo rivendica da sempre"

"Il ministro Musumeci ha sempre rivendicato la sua appartenenza fascista, neofascista perché nato dopo. E infatti è un po' ridicolo tentare di chiedergli dichiarazioni di antifascismo, gli chiediamo di dire bugie": Gad Lerner lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 parlando delle celebrazioni del 25 aprile.

"Dici la stessa cosa di Giorgia Meloni?", lo ha incalzato il conduttore. E il giornalista ha risposto in maniera affermativa: "Sì, Giorgia Meloni nel suo libro, scritto prima di diventare presidente del Consiglio, rivendica la sua emozione e il suo orgoglio per essersi seduta in via della Scrofa come segretaria di Fratelli d'Italia al tavolo che fu di Giorgio Almirante e Pino Rauti, i quali parlavano di fascismo del terzo millennio e rivendicavano il loro passato di segretari di difesa della razza".