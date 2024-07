Strane storie: vita, morte e miracoli di Lucio Fulci, terrorista di generi

Le vite romanzate dei grandi irregolari in onda su Rai Radio 3

16 luglio 2024 a

a

a

Regista cinematografico, sceneggiatore, inventore dei Musicarelli, paroliere eccelso di Celentano ("Il tuo bacio è come un rock") scopritore di talenti come Alberto Sordi, Carlo Rambaldi, Franco Nero, e Franchi e Ingrassia, amico di Orson Welles e compagno di bisbocce di Umberto Saba e di Ella Fitzgerald. Questo era Lucio Fulci.

"Io sono come i macchiaioli che venivano presi in giro dagli Impressionisti perché dipingevano sopra le scatole dei sigari. Poi gli impressionisti sono passati e i macchiaioli sono rimasti", diceva il cineasta maestro di Quentin Tarantino ..La sua vita di irregolare è al centro delle nuova puntata di Strane Storie in onda su Radio3 Rai alle 13.30 di ogni domenica e subito in podcast sul sito Rai

Dopo Gian Carlo Fusco e le sorelle Giussani prosegue il viaggio nelle vite romanzate. Un viaggio composta da otto storie di grandi irregolari che nelle arti, nella scienza o in letteratura hanno segnato i destini del mondo o del loro paese. "Strane storie - Il romanzo delle vite di confine" è un programma di Francesco Specchia"