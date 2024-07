In Onda, Marianna Aprile gela Telese: "Ma così, passavo di qui "

21 luglio 2024 a

Non comincia benissimo la puntata del sabato sera di In Onda, su La7. Parola subito a Luca Telese, che condivide la conduzione con Marianna Aprile.

"Allora, in questo fine settimana di fuoco che potrebbe segnare il lento definitivo addio di Joe Biden vedete che nella politica americana ne succedono di tutti i colori, con i repubblicani al contrattacco - scandisce Telese nella copertina della trasmissione -. Stasera ne avremo delle belle da farvi vedere, però attenzione perché anche in Italia conflitto terribile tra i due vicepremier, si riproduce in forma esasperata quello che era già accaduto alla vigilia della elezione di Ursula Von der Leyen e una lunga intervista al Corriere della Sera in cui la premier Giorgia Meloni spiega che le cose non sono assolutamente a posto".

"Allora guardate che parterre de roi - prosegue Telese da perfetto Anfitrione -, abbiamo Gianni Riotta che ha seguito da testimone quegli eventi cruciali, abbiamo di nuovo la professoressa Nadia Urbinati, ben tornato, il nostro Daniele Compatangelo un po' sciatto, senza cravatta, ma è lo stress di queste ore, va benissimo, e poi Sandro Iacometti, forse il giornalista più trumpiano che esiste nella stampa italiana e stasera capirete perché".

