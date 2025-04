Il funerale di Papa Francesco: i numeri della rete

Occhi puntati sull'ultimo saluto a Papa Francesco. Sono 2.883.654 sono le reazioni totali raccolte nelle ultime 12 ore, dai post pubblici su Instagram e Facebook con la parola chiave "Funeral", "Papa" e "Pope". È questo il risultato dell'analisi effettuata da Arcadia in cui emerge che le tre parole chiave hanno incassato solo oggi nelle conversazioni in rete oltre 6.8 milioni di interazioni totali (commenti, reactions e condivisioni).

Per quanto riguarda le emoji, le 25 più utilizzate in rete per commentare sempre le tre parole chiave sono: le mani congiunte in preghiera e le bandiere dello Stato Pontificio, dell’Argentina e degli Stati Uniti. Ma la ricerca dimostra anche che il post con più interazioni è quello di Volodymyr Zelensky. Sia su X che su Facebook e Instagram, quello sul faccia a faccia con Donald Trump è il post che ottiene maggiori interazioni. Più nel dettaglio sono 547.789 su X, 1.689.547 su Instagram e 678.145 su Facebook.