In Onda, Marianna Aprile su Salvini e Tajani: "Roba da terza elementare"

21 luglio 2024 a

a

a

Non è mai tenera, Marianna Aprile, quando si tratta di parlare di centrodestra. E il collega di conduzione di In Onda Luca Telese le dà spesso man forte.

Nell'ultima puntata del talk di La7 andata in onda sabato 20 luglio, oltre a Donald Trump si è parlato anche degli attriti italiani tra Lega e Forza Italia sul tema di Ursula Von der Leyene e Commissione Ue.

"Se vuoi capirla così". Rampini perde la calma: come zittisce Marianna Aprile anti-Trump

"La giornata si è aperta con una intervista al Corriere in cui Meloni rivendicava il suo alla riconferma di Ursula - sottolinea la Aprile - e poi Salvini e Tajani si sono detti delle cose. All'inizio Tajani di fatto risponde a Salvini, che rimprovera a Forza Italia di aver votato come Elly Schlein per la riconferma della Von der Leyen, quindi la risposta della Lega in cui si accusa Forza Italia di aver barattato un voto positivo per una poltrona".

"C'è anche la contro-risposta di Tajani - ricorda Sandro Iacometti, firma economica di Libero ospite in studio -, che dice: 'puerile attaccarci così, perché allora noi diciamo che voi avete votato come la Salis...". "Il livello è da terza elementare - chiosa la Aprile -, non proprio elevato".

Iacometti smaschera Telese e Marianna Aprile: "Errore di traduzione, forse...". clamoroso imbarazzo in studio | Video