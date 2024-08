Carini-Khelif, Roberto Salis: "Ecco quella che senza frignare ha battuto l'algerina"

01 agosto 2024 a

Sul caso Imane Khelif vs Angela Carini si stanno esponendo un po' tutti. Politici, sportivi e opinionisti stanno infatti commentando il ritiro dell'atleta azzurra nel match di pugilato contro l'algerina "intersex". E il mondo di fatto si sta dividendo tra chi si schiera al fianco dell'italiana e chi, invece, difende a spada tratta la sfidante. Soprattutto perché si tratta di una vicenda che è destinata a rimanere sulla bocca di tutti ancora per tanto tempo.

Poteva mancare il solito commento-social di Roberto Salis in questo nuovo caso politico e sportivo che tocca l'Italia? Certamente no. Il padre di Ilaria Salis, con un messaggio postato su X, ha replicato a un post della leghista Susanna Ceccardi, che aveva espresso solidarietà nei confronti della giovane pugile azzurra. "La nostra Angela Carini si è subito ritirata e ha fatto bene - ha scritto l'eurodeputata -. Avrebbe dovuto combattere contro un uomo diventato donna con una chiara differenza di struttura fisica. Brava Angela, l’Italia - ha poi aggiunto - è al tuo fianco".

La Khelif? Il Pd fa a pugni con le donne: Boldrini-Zan, ecco il peggio delle Olimpiadi

Immediata la replica di Roberto Salis. "È straordinario ma non sorprendente come lei dell'intera vicenda non sia riuscita a capire nulla - ha tuonato il padre di Ilaria -. A proposito questa è la pugile irlandese che, senza frignare, l'ha battuta alle scorse olimpiadi". L'atleta citata da Roberto è Kellie Anne Harrington, l'atleta che a Tokyo 2020 ha avuto la meglio sull'algerina. Ma, al di là dei precedenti sportivi, definire un "frignare" il pianto della Carini appare quanto meno eccessivo.