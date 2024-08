Imane Khelif, Roberto Salis umiliato da Osho. "Avevi il poster di Pillon in cameretta"

03 agosto 2024 a

a

a

Da quando Ilaria è stata elette eurodeputata a Bruxelles grazie ad Alleanza Verdi e Sinistra, Roberto Salis si ritrova ad avere molto tempo libero a disposizione. E non sa come impiegarlo in maniera produttiva. O meglio, un modo ci sarebbe: tweettare più di un Elon Musk qualunque e inserirsi di prepotenza in tutti i dibattiti politici possibile. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello che ha come protagonista Imane Khelif, la pugile intersex che è approdata alle semifinali di Parigi 2024.

Roberto Salis, noto esperto di genetica, ci tiene a far sapere ai propri followers cosa pensa della querelle sulla pugile argentina. Il suo commento, come sempre, è costruito per attaccare la destra e i vari giornalisti che non la pensano come lui. "Certo che se è vero che Charlize Theron, Naomi Campbell, Jamie Lee Curtis etc hanno il cromosoma XY - ha scritto su X papà Salis -, a Fabio Dragoni, Lucio Malan e company gli prende un coccolone!".

"Ecco quella che senza frignare la ha battuta. Non capisce nulla": Roberto Salis sta con Khelif, sfregio alla Carini

Il commento di papà Roberto però è finito sotto lo sguardo vigile di Osho, aka Federico Palmaroli. L'autore satirico ha colto la palla al balzo per ricordare al signor Salis il suo passato da vecchio conservatore di destra che, da quando Ilaria ha trovato una poltrona europea sembra aver dimenticato piuttosto in fretta. "Dai su... anche meno... fino all'altro giorno c'avevi il poster de Pillon in cameretta", il commento in romanesco di Osho. Esilarante.