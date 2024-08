Roberto Salis, il litigio social: "Senti buffone". E Osho lo umilia con un semplice tweet

04 agosto 2024 a

Roberto Salis, oltre che tweettare dalla mattina alla sera, non sembra aver proprio il senso dell'umorismo. Il padre di Ilaria sta intrattenendo da qualche ora una discussione via X con Osho, alis Federico Palmaroli. Il vignettista aveva risposto a un suo commento nel quale cercava di sfottere Fabio Dragoni e Lucio Malan dopo le loro parole sul caso Imane Khelif. Un messaggio satirico, quasi irriverente, che però ha scatenato l'ira funesta dell'ex conservatore Roberto Salis.

Ben presto, però, dalle parole si è passati agli insulti e alle minacce. "Senti buffone - esordisce così Salis contro Osho -, la tua unica ragione di esistere a questo mondo è farci ridere. Hai già fatto 20 tweet che non fanno ridere nessuno. Torna al tuo posto e - ha poi aggiunto - facci ridere buffone". Salis, forse credendo di non esser stato abbastanza chiaro, ha voluto allegare una definizione di "buffone" trovata probabilmente su Internet. "Il bello di tweettare con Osho è che gli puoi dare del buffone senza che in alcun modo lo possa interpretare come un'offesa perché lui è un buffone proprio dal punto di vista ontologico!", ha chiarito il padre di Ilaria.

Ma Federico Palmaroli aveva una carta segreta da giocarsi in questo litigio social: un vecchio tweet proprio di Roberto. "Devo dire che Osho è l'unico tra tutti quelli che mi danno addosso facendo ridere lo fa in modo intelligente". In gergo si direbbe: blastato!. Salis senior, oltre ad aver cambiato visione politica, sembra aver cambiato anche gusti sulla satira.