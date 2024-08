Patrick Zaki e il video delle polemiche: "Dio maledica la loro specie demoniaca"

05 agosto 2024 a

È ormai trascorso quasi un anno da quel 7 ottobre, giorno in cui l'esercito di Hamas ha attaccato lo stato di Israele massacrando i civili. E da quel momento, l'opinione pubblica italiana e non solo si è divisa tra chi sostiene a spada tratta Tel Aviv e chi, invece, prende le difese della Palestina. Poi ci sono quelli che addirittura patteggiano per i militari dell'organizzazione terroristica, sostenendo che siano i liberatori del Medioriente. Ma questa è tutta un'altra storia.

Tra coloro che osteggiano - anche con veemenza - l'operato di Israele c'è Patrick Zaki. L'ex prigioniero politico dell'Egitto ora è un uomo libero, soprattutto grazie al lavoro diplomatico del governo guidato da Giorgia Meloni. E da quando è uscito dalla sua prigionia, è diventato a tutti gli effetti un attivista politico grazie ai messaggi che condivide sui suoi profili social.

L'ultimo in ordine cronologico riguarda un video che mostra una signora disperata mentre guarda un'abitazione distrutta dalle fiamme. Zaki, in allegato al filmato, ha scritto la seguente descrizione: "Una bambina palestinese viene bruciata viva dopo un attacco aereo israeliano su un edificio che ospita civili sfollati. Tutto ciò che sua madre può fare è stare seduta lì e guardare, che Dio maledica la loro specie demoniaca questo sarà in prima pagina sui giornali italiani?? No perché non è ucraina o israeliana, è solo una povera bambina palestinese come 15000 bambini sono stati uccisi negli ultimi 300 giorni".

Su X, però, alcuni utenti gli fanno notare che nel video postato dall'egiziano sui social non si vede alcuna bambina bruciata. "Nel video non si vede nulla di tutto ciò. Riesci a scrivere qualcosa che non sia una caz***a?", commenta un utente. Altri, invece, gli contestano a ragione di aver postato un insulto che può certamente essere definito antisemita. "Che dio maledica la loro specie demoniaca? Sembra di leggere la biografia di Himmler", scrive Ernesto. Dello stesso avviso anche Cinzia: "A chi ti riferisci quando scrivi "che dio maledica la loro specie demoniaca"? Risposta chiara. Che non arriverà mai".