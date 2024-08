Stasera Italia, Senaldi: "Ius scholae? Perché non interessa agli italiani"

17 agosto 2024 a

"La questione delle Olimpiadi ha portato a parlare di questo argomento più di prima": Sabrina Scampini a Stasera Italia su Rete 4 ha introdotto così l'argomento dello Ius Scholae, molto caro alla sinistra, che nell'ultimo periodo lo ha ritirato fuori in modo più insistente del solito. Tra gli ospiti del talk il condirettore di Libero Pietro Senaldi, che ha detto: "Due giorni fa è uscito un report che dice che è calato in maniera importante il numero di immigrati clandestini, e il vero successo di questo governo è proprio la lotta all'immigrazione clandestina. Poi, chi se ne importa dello Ius Scholae per essere cittadini italiani due anni prima, non è questo quello che interessa agli italiani".

A dire la sua anche Antonio Padellaro, pure lui ospite del programma di Rete 4: "È assolutamente insensato che in Italia ci si ponga ancora il problema dello Ius Scholae, dovrebbe essere una legge operativa nel nostro Paese da molto tempo. Il problema è che non si è mai trovata una maggioranza, anche nel centro sinistra, perché i partiti - al di là delle frasi ad effetto - si fanno i conti in tasca, pensando ai voti che possono perdere e non guadagnare e quindi rinunciano a farlo".

