In Onda, Donzelli e il messaggio in diretta: "Secondo voi ne parleranno?", e Landini va in tilt

A In Onda, su La7, Marianna Aprile e Luca Telese ospitano in studio il segretario della Cgil Maurizio Landini e Marcello Sorgi, editorialista di punta della Stampa (quotidiano del gruppo Gedi controllato da John Elkann, patron Exor che a sua volta controlla Stellantis).

Da casa, segue la puntata anche Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, che a un certo punto sui social lancia la provocazione: "Secondo voi Landini e Sorgi parleranno del rischio esuberi annunciato da Stellantis?". Il tema, com'è comprensibile, può risultare indigesto a quotidiani come La Stampa e Repubblica, ma in tanti hanno notato anche uno strano silenzio da parte delle opposizioni, Elly Schlein d Pd in testa, e dei sindacati, forse più preoccupati a non picchiare duro sul proprietario dei principali quotidiani di centrosinistra italiani che a difendere gli interessi dei lavoratori.

La Aprile legge il messaggio di Donzelli in diretta e Landini inizia ad agitarsi. "Noi questo tema lo abbiamo discusso il 5 agosto e abbiamo chiesto che la discussione con Stellantis si faccia a Palazzo Chigi. Il problema occupazionale c'è da un po' di tempo, quel gruppo ha una capacità produttiva di 1,5 milioni di auto e ne fa mezzo milione".