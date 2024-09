Sarah, la rivelazione sull'esame della patente: "Se pronoti il test in questo giorno ti bocciano"

13 settembre 2024 a

a

a

Il test della patente è uno dei primi esami da superare nel corso della vita. Alcuni lo passano senza problemi, altri invece incappano in qualche errore. Soprattutto quando ci si mette al volante, con la pressione sulle proprie spalle e l'ansia da prestazioni. Ma esistono dei consigli da seguire per ottenere un successo assicurato? Sarah, ex istruttrice di guida, sui social ha voluto condividere un piccolo "trucco" da tenere bene a mente quando si prenota l'esame alla scuola guida.

"Sembrerà strano - ha esordito così l'influencer istruttrice -, ma esiste un giorno della settimana in cui gli esaminatori tendono a bocciare di più. Sono tutte voci, però a molti miei studenti è capitato di non passare l'esame proprio in quella data". Ma qual è il giorno fatidico? "La data da tenere bene a mente è il venerdì - ha spiegato la ragazza. A ogni esaminatore viene dato un numero di studenti stabilito da verificare durante la settimana. E capita che - ha aggiunto -, prima del venerdì questo numero venga superato e, di conseguenza, non hanno molta voglia di stare attenti durante la guida e bocciano più ragazzi".

A1, in autostrada sfreccia la Cadillac dei Ghostbuster: arriva la polizia, finisce malissimo

Il ragionamento di Sarah non fa una piega. Secondo la ragazza, gli esaminati dovrebbero optare per un giorno di inizio settimana. "Per questo alle scuole guide si consiglia di prenotare l'esame all'inizio della settimana, così da non rischiare - ha aggiunto Sarah -. Queste sono voci che si tramandano da insegnante a insegnante. Io non ci credo molto, ma ho visto che è successo a diversi dei miei studenti passati. E, quando loro poi lo hanno prenotato in un altro giorno - ha poi concluso -, sono stati promossi".