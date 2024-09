Bianca Balti, dolore all'addome e operazione d'urgenza: "Cancro al terzo stadio"

Roberto Tortora 16 settembre 2024 a

Non sono giorni facili questi per Bianca Balti, super top-model italiana che è attualmente in ospedale, dopo essere stata operata d’urgenza per un cancro ovarico al terzo stadio. La Balti ha voluto condividere sul suo profilo Instagram questa difficile esperienza, dalla scoperta del male fino all’intervento.

"Domenica scorsa mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove, lol). Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco".

Infine, la Balti ci regala un’importante lezione di vita in poche e semplici parole: "La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita". Nelle foto che lei cita nel post la si vede nella prima camminata dopo l'operazione, il primo cibo solido dopo sei giorni, un selfie con la sua infermiera preferita e le foto con gli amici che sono andati a trovarla.

La Balti, a 40 anni bella più che mai, è sulla cresta dell’onda dal 2005, quando firmò il suo primo contratto per la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Da quel momento è stata notata dai più grandi stilisti e marchi di moda. Roberto Cavalli, Armani Jeans, Victoria’s Secret, Christian Dior, H&M, L’Oreal e Diesel solo per dirne alcuni.

Posa inoltre per molti servizi fotografici e copertine di diverse importanti riviste di moda, tra cui Velvet, la versione giapponese e spagnola di Vogue, l’edizione italiana di Elle e quella francese di Playboy. Nel suo curriculum non manca nemmeno il cinema: la modella ha infatti preso parte alla produzione di Go Go Tales (2007), con Asia Argento e Willem Defoe.