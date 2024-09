Roberto Vannacci, un doppio pesantissimo addio: chi molla il generale

26 settembre 2024 a

In questi giorni, l'associazione culturale "Mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci ha dovuto registrare due addii pesanti. Si è dimesso Norberto De Angelis, ex atleta paralimpico e amico d'infanzia dell'eurodeputato della Lega. Poi è stato espulso Marco Belviso, giornalista e coordinatore della macchina di Vannacci in un'area enorme per la raccolta di consensi e tesserati: Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venzia Giulia e Trentino Alto Adige.

Ma perché Belviso è stato espulso? Il giornalista, in un'intervista rilasciata al Tempo, aveva espresso posizioni politiche che per i vertici "sono in palese contrasto con il regolamento dell'associazione". E per questo motivo i vertici dell'associazione di Vannacci - Fabio Filomeni, Bruno Spatara e Gianluca Priolo - si sono recati a Udine da Belviso per consegnargli il provvedimento. Per il giornalista, i tre avrebbero agito con "minacce e violenza", tanto da averli denunciati. Ma Belviso ha subito ricevuto una controquerela.

Intervistato dal Corriere della Sera, Filomeni ha parlato della difficoltà di approcciarsi con le consuetudini proprie della politica. "Fino a sei anni fa io ero operativo nelle forze armate - ha detto il presidente de Il mondo al contrario - e non ho alcuna esperienza politica. Rilevo però che si stanno verificando le medesime dinamiche dei partiti tradizionali. Evidentemente coloro che hanno esperienze politiche precedenti si comportano con questo modus operandi, che credo vada estirpato — ha aggiunto —. Le dinamiche della vecchia politica non ci appartengono".