Generale Vannacci, vittoria in tribunale: "Nessun falso ideologico"

Un'altra vittoria per il generale Roberto Vannacci, l'europarlamentare leghista. Vittoria in tribunale: il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha infatti disposto l’archiviazione del procedimento a suo carico per presunto falso, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero Antonio Clemente.

L’inchiesta si concentrava su un possibile falso ideologico in atto pubblico, legato ad alcune affermazioni firmate da Vannacci durante la sua funzione come Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca. Al centro delle verifiche, la presunta falsa dichiarazione della presenza della moglie presso la sede diplomatica, che avrebbe potuto portare all’erogazione non dovuta dell’indennità di servizio all’estero. Ma il gip militare Daniela Melchiorre aveva già disposto un’archiviazione nel filone parallelo, su istanza del pm Antonella Masala, che aveva ritenuto insussistenti gli estremi di reato. Quella decisione risale al 17 ottobre scorso.