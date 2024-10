Otto e Mezzo, paura in diretta per Angela Rodicio: "Tremano le case, sta per succedere qualcsosa"

01 ottobre 2024 a

L’escalation di violenza in Medio Oriente è preponderante, Israele ha massivamente attaccato anche il Libano, uccidendo Hassan Nazrallah, il leader di Hezbollah, e dando il là a un'offensiva di terra. Le forze dell'Idf sono state avvistate dal lato libanese nella zona di Wazzani, nel settore orientale della linea di demarcazione. I militari del Paese dei cedri si ritirano dalle postazioni di frontiera. Di questo si discute a Otto e Mezzo, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Lilli Gruber.

La giornalista, nella puntata di lunedì 30 settembre, si collega con Gerusalemme con una collega di TVE, Angela Rodicio, per commentare la situazione e le chiede: “Pare che sia cominciata l'invasione di terra da parte d'Israele del Libano. È un’invasione o sono solo incursioni? Ricordiamo che siamo a tre giorni dall'uccisione di Nasrallah, leader di Hezbollah”.

Questa l’analisi della Rodicio: “Qui si dice che ci sono forze di terra pronte con operazioni temporanee limitate. Le ultime informazioni ci dicono che Hezbollah avrebbe ripiegato le proprie posizioni di almeno cinque chilometri all’interno dalle frontiere con Israele. Le case tremano in questa zona della frontiera. Quindi, se non è ancora successo, sta per succedere qualcosa di imminente. La situazione è di massima tensione, c’è il rischio di un conflitto aperto regionale. Questo asse del rifiuto, con tutte queste forze e tutti questi fronti di Israele sono tutti attivi e quindi si vedrà nei prossimi giorni. Come hai detto bene tu, però, la situazione è peggiorata con l'uccisione di Nasrallah e abbiamo visto il suo vice tutto nervoso e sudante che ha detto che si vendicheranno, quindi si può dire che la tensione massima è palpabile”.

Il Consiglio della Shura di Hezbollah, l’organismo decisionale centrale del gruppo, ha scelto Hashem Safieddine per sostituire Hassan Nasrallah come leader dell’organizzazione. È il cugino di Nasrallah e ha legami familiari con Qassem Soleimani, l’ex comandante della Forza Quds dell’Iran che è stato ucciso in un attacco aereo statunitense in Iraq nel 2020.

