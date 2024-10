Rita Dalla Chiesa stronca Massimo Giannini: "Immagini terrificanti. E lui di cosa parla?"

02 ottobre 2024 a

a

a

Nelle ore in cui l'Iran attaccava Israele, a DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, si parlava non solo di guerra ma anche di politica. Proprio questo avrebbe infastidito Rita Dalla Chiesa, che su x ha scritto: "Ma con le immagini terribili che ci arrivano dalle zone di guerra, con l’angoscia che stanno vivendo le persone sui loro territori, con i ragazzi che piangono, che muoiono, che hanno paura, a DiMartedì di che parla Massimo Giannini? Del governo Meloni". Secondo la deputata di Forza Italia, insomma, sarebbe stato più opportuno parlare di Medio Oriente in fiamme e non di ciò che succede politicamente in Italia.

Qualcuno, poi, le ha fatto notare che anche in altre trasmissioni è successo qualcosa del genere. "Non va meglio su rete 4 dove a #esemprecartabianca parlano della carbonara in lattina...", ha scritto per esempio un utente. E la Dalla Chiesa ha risposto: "Adesso. Hanno parlato della guerra per un'ora". Un altro utente, invece, si è detto d'accordo con lei: "In effetti stasera l'argomento principale doveva essere altro, #tg2post sta facendo uno speciale al posto della trasmissione in scaletta". "Infatti sto guardando il Tg2. E mi stavo anche chiedendo 'ma i nostri ragazzi al confine con il Libano?'", ha replicato la deputata. In effetti ieri, intervistato da Floris, l'editorialista di Repubblica ha commentato gli ultimi sondaggi sul consenso in calo di Giorgia Meloni dicendo: "Quando sei impegnata a fare la storia, la cronaca ti travolge".

"Perché Giuseppe Conte non sopporta Schlein": la sparata costa cara a Giannini, un diluvio di sfottò