4 di Sera, Lorenzin e Mamadou travolti: "Ecco l'accoglienza secondo loro"

15 ottobre 2024 a

a

a

E' impressionante la raffica di commenti negativi in tempo reale su X da parte dei telespettatori di 4 di sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, prima di E' sempre CartaBianca di Bianca Berlinguer. Il clima in studio e in collegamento è incandescente, proprio come il tema trattato: l'immigrazione, soprattutto alla luce dell'accordo ufficialmente avviato tra l'Italia e l'Albania per lo spostamento di migranti irregolari sull'altra sponda dell'Adriatico.

Per l'ex ministra della Sanità Beatrice Lorenzin "questo provvedimento è stato un grandissimo spot elettorale inutile e costoso". E giù critiche da parte degli utenti che la ascoltano in diretta: "Leggo oggi una serie di commenti pieni di astio da parte dei disagiati di sinistra sull'apertura del centro migranti in Albania, perché non andate a dire alla mamma di Brindisi, a cui una risorsa rapisce il figlio di 10 anni, se vuole questa feccia libera per strada", "Il problema vero della sx per quanto riguarda i migranti è che non ci possono più guadagnare come prima attraverso le cooperative rosse", "La sinistra è furibonda e si nota. Già solo per questo i soldi spesi per aprire il centro in Albania sono stati spesi bene!", "La sinistra li giudica lager, be certo i gulag erano ben più lussuosi neh...", "Hanno degli alloggi e dei letti migliori di quelli destinati agli atleti delle olimpiadi di Parigi!", "La loro accoglienza prevede che si 'salvino' migranti/clandestini x lasciarli bivaccare, fare bisogni, rubare, stuprare nei sottopassaggi. Ecco, questo è il loro modello di accoglienza. Ciò che sta facendo, invece, il governo Meloni, non va bene".

"In presenza" Del Debbio ha invitato anche Mamadou, mediatore culturale, che protesta: "I migranti volevano venire in Italia e invece si ritrovano in Albania". Un monologo smontato dai telespettatori: "Ma io che diritto ho di andare nel paese di Mamadou senza documenti?", "I clandestini non scelgono dove andare, è la nazione che decide se puoi entrare o no. Ma pensa te", "Il mediatore culturale è pagato dalle coop... Paura di perdere il lavoro eh... Ma noi che te lo paghiamo con le nostre tasse abbiamo votato la Meloni", "Sarebbe in Italia da 25 anni... e non sa parlare italiano! Farebbe il mediatore culturale coi miei e vostri soldi...", "Diritti diritti... Tutti parlano di diritti... A me sembra che vengono qui per fare esattamente quello che c***o gli pare... Mah!".