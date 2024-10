In altre parole, Bocchino ospite? Vecchioni: "Dopo tutti i comunisti invitati per anni..."

28 ottobre 2024 a

a

a

"Parliamo con una persona che conosce molto bene il mondo della destra che al momento ci sta governando, il nostro ospite questa sera è Italo Bocchino": così Massimo Gramellini ha presentato il direttore editoriale del Secolo d'Italia nella puntata di In altre parole andata in onda ieri sera, domenica 27 ottobre, su La7. Il giornalista, entrando in studio, ha subito salutato Roberto Vecchioni, presenza fissa del programma, dicendo: "Omaggio il maestro". A quel punto proprio Vecchioni, usando un tono scherzoso, ha fatto notare un dettaglio a Gramellini: "Volevo dire una cosa, l'ho detta anche a lui (Bocchino) prima: dopo tutti i comunisti che hai invitato per anni, finalmente un vero antifascista, uno dei protagonisti della svolta di Fiuggi, quindi è importante".

Nel suo editoriale a inizio puntata, invece, Gramellini ha parlato di Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti Rai, e delle parole dette durante un servizio di PiazzaPulita su La7. "Questa volta voglio credere all'incredibile, e cioè che quando Corsini ha pronunciato ai microfoni de La7 la parola 'infame' subito dopo la parola 'Formigli' non si riferisse affatto al conduttore televisivo ma al gradino su cui aveva appena rischiato di incespicarsi, come da lui sostenuto".

La battuta di Vecchioni con Gramellini e Bocchino: "Dopo tutti i comunisti che hai invitato...", guarda qui il video del siparietto su La7