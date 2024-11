Concita De Gregorio insulta Trump? La reazione di Mario Giordano: caos dalla Berlinguer

06 novembre 2024 a

"Un candidato spaventoso". Prima di arrivarci, però, Concita De Gregorio in studio da Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, snocciola una serie di insulti impressionante contro Donald Trump.

"Dal mio punto di vista Trump è un guerrafondaio, razzista, machista, un prepotente, un violento, un bugiardo, chi più ne ha più ne metta: è un candidato spaventoso".

"La battaglia di Kamala Harris - prosegue l'editorialista di Repubblica - non è contro un candidato, è contro l'irrazionalità. Effettivamente moltissime persone votano per Trump ma lo votano in maniera totalmente irrazionale, perché viviamo in un tempo in cui la ragione ha perduto, la ragione è sconfitta".

Impagabili le espressioni del volto di Mario Giordano, il conduttore di Fuori dal coro, sempre su Rete 4, in collegamento con la Berlinguer. Ora sorride, ora strabuzza gli occhi, ora scuote il capo, ora prova a intervenire sobbalzando sulla sedia o mordendosi le nocche delle dita, non sapendo nemmeno da dove partire per controbattere alla visione apocalittica della De Gregorio.