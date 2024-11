Gennaro Sangiuliano, clamoroso ritorno al Tg1: "La rata del mutuo...", lezione su Trump

06 novembre 2024 a

Gennaro Sangiuliano torna in tv. E lo fa su Rai 1, dove era apparso per l'ultima volta. Qui l'ex ministro della Cultura aveva spiegato i rapporti con Maria Rosaria Boccia e il caso che lo ha portato poi alle dimissioni. Ed ecco che in occasione delle elezioni americane, Sangiuliano riappare sugli schermi. Questa volta nel suo ruolo di giornalista Rai, in collegamento via Skype con il Tg1 per commentare lo spoglio delle elezioni. Pizzetto, camicia bianca e cravatta nera, l'ex ministro è stato ospite dello speciale "Corsa alla Casa Bianca", condotto da Oliviero Bergamini e Micaela Palmieri. "Trump - sono state le parole di Sangiuliano - ha sottolineato il senso coeso della comunità politica che lo circonda. Ha fatto un inno al buonsenso che sarà l'elemento regolatore della sua presidenza".

E ancora, ha spiegato come "Trump sia riuscito a entrare in sintonia con il sentire comune americano rappresentato da valori religiosi, economici ed etici del conservatorismo". Secondo il giornalista, "l'ex presidente ha consolidato questo legame grazie a politiche pragmatiche che hanno prodotto risultati tangibili, come la riforma fiscale, la quale ha stimolato investimenti e creato posti di lavoro. Gli americani hanno confrontato quanto pagavano di rata di mutuo con Trump e quanto pagano con Biden, citando anche temi chiave come l'immigrazione e l'inflazione, percepiti con particolare urgenza dall'elettorato".

Sangiuliano inoltre richiama "la 'trumpizzazione della politica americana', concetto esposto anche dal giornalista Federico Rampini, con politici come Kamala Harris che hanno assunto posizioni vicine alla visione di Trump, soprattutto sulla questione del confine con il Messico". Da qui la conclusione: "A quel punto la gente vota l'originale, non chi all'ultimo minuto si e' portato su questi temi".