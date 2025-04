Tom Hanks, il dramma della figlia: "Violenze ed escrementi", adolescenza da incubo

Non è facile essere figlia di una star. E lo dimostra quanto raccontato da Elizabeth Anne Hanks, figlia dell’attore premio Oscar Tom Hanks. Una testimonianza drammatica, senza filtri, che arriva nel suo nuovo libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road, disponibile dall’8 aprile.

In questa toccante autobiografia, l’autrice ripercorre le tappe più complesse della sua infanzia, segnata dalla separazione dei genitori e da una relazione intensa e difficile con la madre, Samantha Lewes, alle prese con gravi problemi di salute mentale.

Dopo il divorzio dei genitori nel 1985, Elizabeth e il fratello maggiore Colin si trasferirono con la madre a Sacramento. Il padre, nel frattempo, aveva intrapreso una nuova relazione con l’attrice Rita Wilson, che avrebbe poi sposato nel 1988 e con cui ha avuto altri due figli: Chet e Truman. La scrittrice descrive con sincerità gli anni dell’adolescenza vissuti con una madre che, secondo lei, soffriva di vari disturbi mentali, incluso il disturbo bipolare.

Elizabeth confida il dolore e le difficoltà affrontate in quegli anni, ma anche il legame profondo che la univa a sua madre, nonostante tutto. "Dai 5 ai 14 anni, anni pieni di confusione, violenza, privazioni e amore, ero una ragazza di Sacramento. Vivevo in una casa bianca con colonne, un cortile con piscina e una camera da letto con foto di cavalli appese su ogni parete".