Paolo Del Debbio inorridito dalla toga rossa Albano: "Irricevibile, gravità totale"

A Dritto e Rovescio, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, si discute sul tema dei migranti e del rigetto, da parte dei giudici di Roma, del loro trasferimento nei Cpr fatti costruire appositamente per loro in Albania.

In particolare, il conduttore si scaglia in primis contro Silvia Albano, la giudice che, al pari di altri colleghi, non ha convalidato il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri in Albania. Per farlo, riprende un’intervista del giudice al Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati del 2017 in cui disse che "il giudice è una persona con le sue idee, le sue convinzioni e nell'interpretazione della legge inevitabilmente avviene che il giudice queste convinzioni ce le metta, l'importante è che sia molto trasparente".

Del Debbio, inorridito, rientra in studio così: “È irricevibile, quello che ha detto il magistrato Albano è irricevibile. Le consiglio la lettura di un libro di Piero Calamandrei che s'intitola Elogio dei magistrati fatto da un avvocato, così capisce di più qual è il rapporto tra etica personale e applicazione della legge, perché non può essere che le convinzioni personali entrino all'interno della discrezionalità con la quale applicano la legge. Ma vi rendete conto che è un'affermazione di una gravità totale, del resto la signora si era anche rivelata un personaggio interessante quando aveva detto ‘d'altra parte i giudici hanno il coltello dalla parte del manico’”.

Per le sue azioni, il magistrato Albano é finita al centro degli attacchi di esponenti governativi e si è arrivati addirittura a messaggi intimidatori anonimi. Tanti, fino a una trentina al giorno. Sulla mail di Magistratura democratica, di cui è presidente, e su quella istituzionale, della sezione specializzata in immigrazione del tribunale di Roma. “Spero che qualcuno ti spari molto presto, sarà un giorno di gioia e festa” e “La toga rossa Albano fa politica e non fa trattenere i clandestini in Albania” alcuni dei messaggi ritrovati nella casella di posta.