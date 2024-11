Bruno Vespa gela David Parenzo su Trump: "Fascismo? Tutto così assurdo, che significa?"

08 novembre 2024 a

"Fino a prova contraria Donald Trump ha vinto democraticamente e non c'è stato nessuno scandalo". David Parenzo ci prova, a utilizzar il titolo dell'ultimo libro del suo ospite, Bruno Vespa, per inquadrare e "leggere" il trionfo del neo-presidente degli Stati Uniti.

Il volume Hitler e Mussolini ha come sottotitolo: "l'idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa)". Sembrerebbe tutto calzare a pennello con l'attualità, suggerisce Parenzo: Putin nei panni di Hitler, Trump in quelli di Mussolini (magari da condividere con Viktor Orban), e la premier italiana Giorgia Meloni novella kingmaker, protagonista in una Unione europea che perde pezzi da 90 per strada (l'ultimo è Olaf Scholz), con Macron in crisi irreversibile e ormai senza più i vecchi punti di riferimento.

"Il termine del fascismo che non muore mai viene continuamente utilizzato in Italia e ora anche in America", premette Parenzo. L'accusa di "democratura", replica Vespa, "mi pare impropria. A parte il fatto che Hitler ha fatto sfracelli fin dal giorno dopo la sua elezione...".

