Cesara Buonamici denuncia il fratello: rinviato a giudizio per stalking

18 novembre 2024 a

a

a

Una clamorosa e dolorosa battaglia in famiglia per Cesara Buonamici, volto noto del giornalismo televisivo, ex storico mezzobusto del Tg5 e attuale opinionista del Grande Fratello, il popolare reality show di Mediaset. La giornalista ha infatti sporto denuncia contro il fratello Cesare Buonamici, imprenditore attivo nel settore oleario, accusandolo di aver perseguitato lei e il marito Joshua Kalman. Insomma, il fratello denunciato per stalking.

Il caso è stato portato davanti al giudice per le indagini preliminari di Fiesole, Agnese Di Girolamo, che ha deciso per il rinvio a giudizio dell'uomo con l'accusa proprio di stalking. L'inizio del processo è fissato per il 2 ottobre 2025.

Stando alle ricostruzioni della procura, i presunti comportamenti molesti e intimidatori avrebbero preso il via nel 2020, a causa di contrasti legati alla gestione di una proprietà situata sulle colline di Fiesole. L'immobile, che comprende una villa, un uliveto e un’azienda agricola, è in parte cointestato tra i due fratelli e in parte di proprietà esclusiva. A dare avvio alle indagini è stata una denuncia presentata dalla stessa Buonamici, assistita dall’avvocata Elisa Baldocci.

Tra le accuse rivolte a Cesare Buonamici, difeso dall’avvocato Massimo Megli, figura quella di aver orientato le telecamere di sorveglianza dell’azienda verso l’abitazione in cui vivono la sorella e il marito, con l’intento di spiarli. Inoltre, l’imprenditore avrebbe cercato di ottenere informazioni riservate sui conti bancari della giornalista, portando la madre con sé in banca. Tuttavia, il tentativo sarebbe fallito grazie al diniego del direttore della filiale, che si è rifiutato di fornire i dati richiesti senza le necessarie autorizzazioni. Insomma, una brutta storia tutta in famiglia.