Otto e mezzo, Bersani sbugiardato da Travaglio: "Ti do una notizia"

Roberto Tortora 27 novembre 2024

A Otto e Mezzo, il talk condotto da Lilli Gruber che anticipa la prima serata di La7 e che approfondisce i temi di politica e attualità, Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Pd, risponde a Marco Travaglio, in collegamento, sul voto per la Commissione europea.

La Gruber lo incalza con una semplice domanda: “È vero che il Partito Democratico e Fratelli d’Italia voteranno per la commissione Von der Leyen?”. E Bersani risponde: “Lì non si sta parlando di un'alleanza, qui siamo in presenza di una furbizia di Von der leyen, Weber e Meloni e, come diceva Andreotti, io ho l'impressione che le volpi finiscano in pellicceria. È arrivato Trump, c'è un problema di non presentare al mondo un disfacimento dell'Europa, terzo c'è un'ambiguità in questa situazione che si disvelerà necessariamente, e purtroppo nei fatti, dimostrando che in Europa c'è un problema non risolto”.

Poi Bersani aggiunge: “Una forza come AVS, che vota contro là, non apre la polemica qua e Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia han tre posizioni diverse, ma non si fan compatire qua. Sento e ascolto Travaglio, ma non credo che i grillini o i 5 stelle mi voglian male mediamente e credo di saperlo e ho l'impressione che questo spirito unitario stia crescendo. Questa cosa dei cespugli poi… ma non è chiaro da cosa deriva? Ci son delle elezioni, la gente comincia a vedere cos'è la destra, si butta sul partito anche senza essere affezionatissimi al PD, che ha un po' più di consistenza, che predica l'umiltà…”.

Travaglio lo stronca e ribatte: “… e che domani vota la destra! Ah… è l’Europa! (ride sarcasticamente, ndr) Guarda che i socialisti francesi votano contro ti do questa notizia”.