Sabina Guzzanti a sorpresa: "Giorgia Meloni? Persona in gamba, stimata"

"La presidente del Consiglio mi sembra una persona in gamba, stimata…": Sabina Guzzanti, icona comica della sinistra, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Parole che, con tutta probabilità, avranno causato svenimenti nel fronte progressista. Poi ha aggiunto: "Già a suo tempo, nei miei monologhi a Propaganda Live su La7, la proponevo provocatoriamente come segretaria del Pd, alludendo a tanta roba deludente di questo partito". La premier è, insieme alla leader dem Elly Schlein, protagonista del suo ultimo spettacolo, una stand-up comedy dal titolo "Liberidì Liberidà", che debutterà il 9 dicembre al Teatro Duse di Bologna.

"Con Schlein - ha continuato la Guzzanti - il mio intento, ovviamente giocoso, è di aiutarla nella comunicazione che, soprattutto ai suoi esordi, non era molto chiara, in pratica non si capiva niente di quello che voleva dire". Il titolo del suo spettacolo, invece, non è un atto di accusa contro la destra, ma una scelta legata al fatto che "quando si parla di satira, la associo sempre alla libertà che ti spinge a esprimerti liberamente, ti fa sciogliere la lingua, è uno sguardo indipendente sulla realtà… che poi è quello che il pubblico cerca quando viene a vedere i miei spettacoli".

Parlando del teatro, inoltre, la comica ha detto di considerarlo "un luogo privilegiato di libertà assoluta, anche se mi sento sempre libera ovunque di manifestare le mie idee. E, infatti, per quanto riguarda la televisione, in passato sono stata spesso censurata, persino cacciata dalla Rai nel 2003, con varie controversie e procedimenti giudiziari: lo considero un primato, un attestato di stima. Su La7 mi sento libera, ma certamente, rispetto agli anni Novanta, il clima in generale della satira è cambiato, mi pare che ci sia molta omologazione e tutto è più complicato dal punto di vista legale: oggi devi chiedere il permesso per qualunque cosa, ridere è diventato quasi un gesto di sottomissione, nel senso che tutti ridiamo insieme per le stesse cose. Credo che manchi la possibilità di avere un vero pensiero critico".