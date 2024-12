Elly Schlein da Parenzo, altro attacco a Meloni: "Dipende da che amici scegli"

12 dicembre 2024 a

a

a

"Bisogna chiedere agli italiani se dopo due anni di questo governo stanno meglio". Il premio di Politico.eu a Giorgia Meloni, giudicata "the strongest man" in Europa, il politico più potente con cui fare i conti nell'Ue, sembra aver mandato letteralmente ai matti la sinistra italiana. Ed Elly Schlein, in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, su La7, risponde mutuando le parole dell'alleato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Non proprio un segno di grande originalità.

"Purtroppo non è così - si risponde da sola la segretaria del Pd -. Abbiamo un governo che ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori. Abbiamo un governo che aveva promesso di aumentare le pensioni minime e le ha aumentate di 1,80 euro al mese, una presa in giro per chi fa fatica a pagare l'affitto".

"Fegati spappolati, il giorno della grande rosicata". Lucia Annunziata fuori controllo: cosa scrive su Meloni

"Vorrei che il giudizio si basasse su come rispondiamo ai bisogni effettivi degli italiani e su questo non mi sembra che ci sia un giudizio positivo", prosegue la Schlein. Parenzo la saluta, fa per mandare la pubblicità ma la segretaria lo interrompe con una stilettata improvvisa, quasi le fosse venuto in mente in ritardo una battuta che si era studiata da tempo.

"Soprattutto dipende dagli amici che ci si sceglie. Mi ha sentito?", "A chi si riferiva in particolare?", domanda Parenzo. "Era per dire che anche in questi giorni sono tornata a dire che non mi convince e non mi rassegnerò mai all'idea che la forza di un Paese si esprima con l'amicizia con dei miliardari che pensano che con i soldi si possano comprare anche dei giudici per non far valere le leggi come uguali per tutte e tutti i cittadini".

"La più potente? Ignorate la verità": guarda come rosica Meloni (del Pd), che delirio su Giorgia...