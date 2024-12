Cesare Ragazzi, "malore improvviso": morto l'uomo della lotta alla calvizie

28 dicembre 2024 a

a

a

"Salve, sono Cesare Ragazzi": è morto a Bologna a 83 anni per un malore improvviso Cesare Ragazzi, il noto imprenditore e personaggio televisivo diventato famoso negli anni Ottanta per il suo spot onnipresente in tv.

Aveva inventato un celebre metodo per risolvere la calvizie che si avvaleva anche di un'innovativa protesi tricologica e del trapianto di capelli.

Guarda qui su Youtube il video-spot di Cesare Ragazzi

Quando, nel 2009, la sua società fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna, aveva aperto ben ottanta centri in Italia e otto all'estero, partendo da un piccolo laboratorio in Valsamoggia ne bolognese. Ragazzi lascia la moglie Marta e tre figli: Nicola, Simona e Alessia.

Articolo in aggiornamento