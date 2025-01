Francesco Guccini, il delirio contro Giorgia Meloni: "È pericolosa come Orban"

02 gennaio 2025 a

a

a

Francesco Guccini senza vergogna contro Giorgia Meloni, Matteo Salvini e la destra italiana. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante impegnato si è raccontato senza giri di parole. E ha colto l'occasione per attaccare la leader di Fratelli d'Italia. Secondo il cantautore, il premier è "furba, intelligente, pericolosa. E urla troppo". Il motivo? Lo spiega lui stesso: "Ha tentato di imporre riforme che avrebbero stravolto la Costituzione. Ora sia il premierarto sia l'autonomia pare stiano rientrando. L'intenzione però era quella: una forma moderna di autocrazia, alla Orban".

L'artista poi ha ripescato ancora una volta il tema del fascismo. Secondo Guggini, non è morto con la fine di Benito Mussolini. Può sempre tornare. "Una certa voglia serpeggia - ha confidato ad Aldo Cazzullo -. Gli italiani tendono a voltarsi sempre da quella parte". Eppure, Giorgia Meloni l'avevo invitato ad Atreju, per mostrargli che il popolo di FdI non era composto da mostri. Bensì da semplici militanti politici di destra. Lui ha rifiutato: "Pure per me, che ormai sono quasi cieco per la maculopatia, non era difficile vedere che non c’era bella gente".

Il sondaggio di Capodanno, ecco dove è arrivata Giorgia Meloni: quanto perde Schlein, tutte le cifre

La sinistra perde nelle urne e nei sondaggi. Ci prova in piazza, con Maurizio Landini che addirittura invoca "la rivolta sociale". Ma, stando a quanto sostiene Guccini, non c'è alcuna traccia di una sollevazione popolare. "Landini parla di rivolta sociale. Ma non la vedo - ha dichiarato -. Al contrario, vedo la destra sempre più spudorata. Quando leggo certe sortite, comincio a pensare che mandare affan***un cogl*** non sia un reato".