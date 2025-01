Emanuele Filiberto di Savoia, l'imbarazzante confessione: "Con chi ho perso la verginità"

17 gennaio 2025 a

Dalla prima volta con una prostituta al capriccio di conquistare un'attrice famosa solo perché "di sinistra". Emanuele Filiberto di Savoia non risparmia sorprese intime e piccanti nella lunga intervista rilasciata a Repubblica. Insomma, non c'è solo il bidet: "Non lo uso, è una roba italiana. E comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente, non più del 50%", ha assicurato il figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria.

Il 52enne erede dei Savoia, "sdoganato" in tv giovanissimo da Fabio Fazio a Quelli che il calcio come tifoso della Juventus quando ancora la monarchia era vista come il fumo negli occhi da molti italiani, è oggi diventato un personaggio molto "pop", protagonista in tv e in vari talk.

A Repubblica ha confessato senza troppe remore di aver perso la verginità con una squillo, un po' come succedeva spesso ai giovani rampolli ai tempi dei suoi eredi coronati. "Avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta". Fortunatamente è andato "tutto bene. Mi è stato chiaro molto rapidamente".

Emanuele Filiberto ha sempre avuto la fama di playboy, ma il suo rapporto con Clotilde Courau, sposata nel 2003 e dalla quale ha avuto due figlie (Vittoria di 21 anni e Luisa di 12) è solido anche se decisamente "aperto" e anti-convenzionale. "Mia moglie fa l'attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell'anima, ma viviamo separati. Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così. Agli inizi il mio era il capriccio del principe che voleva conquistare l'attrice di sinistra. Oggi la amo e la rispetto molto di più".