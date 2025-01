PiazzaPulita, Galli della Loggia stronca Montanari: "Un poliziotto a ogni angolo?"

24 gennaio 2025 a

"Cosa pensa di questo clima contro le occupazioni e le manifestazioni che si sta creando?": Corrado Formigli lo ha chiesto a Ernesto Galli della Loggia nello studio di PiazzaPulita su La7. E lo storico, editorialista del Corriere della Sera, ha risposto: "Io francamente sento un clima di manifestazioni che hanno un andamento che finisce nella violenza, in cui non mi pare che sia la polizia che comincia a caricare. Non mi sembra che ci sia un attacco della polizia contro i manifestanti, mi sembra che in genere le cose si svolgano diversamente. In Italia non ci sarebbe la libertà di manifestare da parte di chicchessia e dei giovani? C'è un poliziotto a ogni angolo?".

"Ne ha scritto il professor Montanari, che ha parlato di Scuola di polizia", ha replicato allora il conduttore, chiedendo l'intervento dell'altro suo ospite, Tomaso Montanari. Che ha spiegato: "Io intendo dire che se passasse il disegno di legge sulla sicurezza la libertà di manifestare in questo Paese, la libertà di esprimere dissenso, sarebbe drasticamente ridotta. E la narrazione di una scuola o di un'università in preda ai rivoltosi barricaderi è esattamente funzionale a questo: si crea un'emergenza che non c'è. Perché non c'è nessuna emergenza, le manifestazioni sono pacifiche per la stragrande maggioranza. E io ho visto la polizia massacrare ragazzi della scuola in piazza dei Cavalieri a Pisa, ho visto la polizia menare gli studenti".

Galli della Loggia, allora, ha tirato in ballo i dati: "O il ministero dell'Interno distribuisce dei dati falsi... Ma il numero dei poliziotti feriti nelle manifestazioni è significativo". "Posto che anche un solo poliziotto ferito non va bene, non c'è questo clima", ha controbattuto Montanari. "Ma io non parlo di clima - ha continuato lo storico - parlo di numeri. Più di 200 poliziotti feriti... Se tu parli di regime poliziesco e poi i feriti sono i poliziotti...". E il professore ha chiosato: "Siamo un Paese che rilascia un torturatore libico di quel tipo e poi un Paese che dice che uno che protesta seduto per terra commette un reato anche se lo fa pacificamente. Questo è un governo reazionario e repressivo".

