PiazzaPulita, Massimo Giannini: "Fuori i nomi, chi la ricatta?", paranoia e fango contro Meloni

Roberto Tortora 31 gennaio 2025

Non c’è vicenda che Massimo Giannini non colga per alimentare la sua paranoia e l’ossessione per Giorgia Meloni. Negativa s’intende. Quella di Almasri, poi, calza a pennello e a PiazzaPulita, intervistato da Corrado Formigli, ha modo di sviscerarla con la solita acredine.

Formigli chiede: “Chi è che ricatta il governo Meloni?”. Da lì Giannini parte senza freni: “Bisognerebbe che ce lo dicesse il presidente del Consiglio, che ha detto per l'ennesima volta “non sono ricattabile”, usando una formula che evidentemente per lei è stata fortunata. L'aveva detto nella fase di formazione del governo, quando c'era effettivamente Berlusconi che voleva più ministri e lì si capiva, quindi, chi la stava ricattando. Oggi francamente non lo sappiamo, chi è che la sta ricattando? I giudici? In che modo la ricattano?”.

Negando anche l’evidenza di un conflitto tra governo e giustizia, Giannini aggiunge: “I magistrati hanno semplicemente applicato la legge, quindi non sarà la magistratura che sta esercitando un ricatto, ma è questo quello che vogliono farci credere. La vicenda Almasri è a metà tra una giunta cilena e la Repubblica delle banane. Bisogna distinguere merito e metodo. Merito, sembra di essere su Scherzi a parte, perché abbiamo liberato e rispedito a casa sua con tutti gli onori - e un aereo di Stato, aggiunge - un criminale. E abbiamo detto che lo facevamo, perché è un soggetto molto pericoloso e metteva a rischio la sicurezza nazionale".

