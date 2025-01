Bruno Vespa replica a Ruotolo: "Cose sporchissime? Chieda a Gentiloni"

31 gennaio 2025 a

"L’onorevole Sandro Ruotolo chieda chiarimenti sulle ’cose sporchissime' che fanno governi d’ogni colore e latitudine a Marco Minniti e Nicola Latorre, che per conto del Pd si sono occupati al più alto livello della sicurezza nazionale". Bruno Vespa ha replicato al responsabile Informazione della Segreteria Pd, che lo aveva criticato per il commento durante la puntata di ieri, giovedì 30 gennaio, di Cinque Minutì dedicato al caso Almasri. Il dem lo aveva definito il "portavoce ufficiale di Palazzo Chigi".

"Sul generale Almasri i governi Renzi e Gentiloni sanno certamente qualcosa", ha rilanciato il conduttore di Porta a Porta. E se al principale sindacato dei giornalisti Rai, che con il suo Esecutivo aveva osservato "così non è informazione ma propaganda che sa di regime", Vespa ha risposto che "all’Usigrai posso solo perdonare l’ignoranza", nei confronti dei 5 Stelle - che lo hanno invitato a lasciare la Rai per candidarsi in FdI - l’ex direttore del Tg1 non nasconde la sua "meraviglia per il M5s che ha un presidente premier in due governi".

Di diverso avviso, invece, Unirai, l'altro sindacato di Viale Mazzini: "Non c’è solo una parte consistente della magistratura ad essere politicizzata, ma anche una nicchia della categoria dei giornalisti. Nulla di nuovo. Si evidenzia però in questo momento storico una quotidiana insofferenza verso qualsiasi forma di pluralismo delle opinioni e si grida addirittura al regime. Dimostrando così di aver perso oltre al contatto con la realtà anche il senso e la misura delle parole. Bruno Vespa ha espresso liberamente il suo pensiero, in sintonia con buona parte del pubblico della Rai che mai come in questo momento ha la possibilità di usufruire di un’offerta ricca e plurale".

"Dovrebbero sapere benissimo - ha replicato il giornalista ai suoi critici - che operazioni moralmente discutibili vengono fatte in ogni Stato da governi di ogni colore, per ragioni di sicurezza nazionale. Con tutto il rispetto - ha concluso - invece che denunciarmi alla Vigilanza Rai, chiedano chiarimenti al Copasir".