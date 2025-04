Porta a Porta, gli ascolti di Bruno Vespa termometro d'Italia

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Porta a Porta)

Proprio in questi giorni il Procuratore Nicola Gratteri esortava i suoi colleghi ad andare tra la gente, a essere meno “elitari” e più “popolari”, anche perché per prendere voti in vista del referendum è bene parlare a tutti gli elettori, non solo a quelli di sinistra. Ai cittadini si dovrebbe per esempio spiegare la ratio della sentenza relativa a uno “stupratore seriale” come Massimiliano Mulas che, nonostante diversi anni di galera alle spalle, pochi giorni fa ha violentato una bambina di 11 anni.