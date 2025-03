Wanna Marchi, il "figlio segreto": ecco chi è Maurizio, un retroscena impensabile

07 marzo 2025 a

Maurizio Nobile, fratello di Stefania e primogenito di Wanna Marchi, ha 64 anni e gestisce una raffinata galleria a Milano che porta il suo nome, "Maurizio Nobile Fine Art", specializzata in ritratti del Cinquecento e del Seicento. Nulla a che vedere, insomma, con la gintoneria che ha creato scandalo negli ultimi giorni. Contattato dal Foglio mentre era in partenza per la European Fine Art Fair a Maastricht in Olanda, ha detto: “Guardi, la mia figura non fa notizia, e non voglio assolutamente mischiare il mio lavoro che tanto amo con altre vicende che non mi riguardano”.

Michele Masneri sul Foglio ha precisato che Maurizio non c’entra niente con l’indagine che vede coinvolti la sorella Stefania e il socio Davide Lacerenza per un presunto giro di prostituzione e droga: lui "anzi ha un profilo completamente diverso dal resto della famiglia, e chissà come si dev’essere sentito negli anni, con tutte le note vicende". In ogni caso, come dimostrano le intercettazioni emerse sul caso della gintoneria, i contatti con la famiglia li avrebbe mantenuti.

Anche lui, come Stefania, è figlio di Raimondo Nobile, rappresentante di commercio nell’impresa di tessuti del padre. Nobile e la Marchi si sposarono al santuario di San Luca a Bologna il 4 marzo del 1961. A maggio dello stesso anno nacque Maurizio e la coppia si trasferì a Milano.