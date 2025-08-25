Alcaraz-Sinner, voci pesanti: "Non si salutano"

A Flushing Meadows è andata in scena una delle immagini più curiose della vigilia dell’US Open. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono allenati praticamente fianco a fianco, ma senza mai incrociarsi davvero. Sul campo P1, l’altoatesino ha svolto la rifinitura insieme al russo Karen Khachanov, mentre a pochi metri di distanza, sul campo P2, lo spagnolo palleggiava con il suo sparring partner. Separati solo da una recinzione, i due hanno condiviso spazio e tempo, ma non sguardi né gesti di saluto.

Una scena che colpisce, perché Sinner e Alcaraz sono i protagonisti assoluti della nuova generazione: rivali diretti, ma anche specchio l’uno dell’altro, destinati a incrociare le loro carriere per molti anni ancora. Non stupisce quindi che ogni dettaglio, persino un allenamento in parallelo, diventi un piccolo capitolo di una rivalità che il pubblico attende con trepidazione.