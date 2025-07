Gintoneria, Lacerenza e Stefania Nobile offrono champagne ai pm

Da quanto è trapelato, l'accordo di patteggiamento tra gli inquirenti milanesi e il legale dei due indagati, l'avvocato Liborio Cataliotti, prevede l'applicazione di una pena di 4 anni e 8 mesi per Lacerenza e di 3 anni per Nobile , oltre, appunto, al risarcimento da centinaia di migliaia di euro, ossia il valore di bottiglie di champagne e altri alcolici sequestrati nell'indagine. La pena per Nobile (ora ha l'obbligo di dimora) è più bassa, perché non risponde per fatti di droga a differenza di Lacerenza, che è ancora ai domiciliari. Sulle istanze di patteggiamento dovrà decidere la gip Marta Pollicino nell'udienza fissata per il 10 settembre.

Se la giudice darà il via libera ai patteggiamenti, in pratica per Davide Lacerenza, dopo 8 mesi o poco meno di custodia cautelare, rimarrà una pena da scontare sotto i 4 anni e potrà chiedere, dunque, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stefania Nobile, invece, per la pena più bassa potrà accedere anche ai lavori di pubblica utilità. Alla figlia di Wanna Marchi, a fine giugno, erano stati revocati, dopo poco più di tre mesi, i domiciliari, su decisione della gip Alessandra Di Fazio e in accoglimento dell'istanza dell'avvocato Cataliotti. Nobile non è accusata di spaccio di cocaina, reato contestato a Lacerenza assieme allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione.