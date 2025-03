Wanna Marchi, che lavoro fa il "figlio segreto" a Milano

07 marzo 2025 a

Gestisce una raffinata galleria di arte a Milano Maurizio Nobile, il primogenito di Wanna Marchi. L'uomo, 64 anni, non ha nulla a che vedere con le indagini che negli ultimi giorni hanno coinvolto sua sorella Stefania e il socio Davide Lacerenza per un presunto giro di prostituzione e droga nel locale La Gintoneria. La galleria porta il suo nome, "Maurizio Nobile Fine Art", ha sede nello storico palazzo Bagatti Valsecchi, edificio noto per lo stile neorinascimentale, ed è specializzata in ritratti del Cinquecento e Seicento.

Contattato da Michele Masneri del Foglio, ha detto: "Guardi, la mia figura non fa notizia, e non voglio assolutamente mischiare il mio lavoro che tanto amo con altre vicende che non mi riguardano". Era in partenza a per la European Fine Art Fair, o Tefaf, la Art Basel dell’arte antica che come ogni anno si svolge a Maastricht in Olanda. Nonostante il suo profilo risulti distante dagli altri componenti della famiglia, lui i contatti con mamma e sorella li avrebbe mantenuti, come emergerebbe dalle intercettazioni sul caso della Gintoneria.

Nobile, in ogni caso, tiene molto al suo lavoro. "Tutta l'arte è senza tempo. Tutta l'arte è contemporanea", si legge sul sito Internet della sua galleria. E ancora: "Ogni opera è una storia da raccontare, un dialogo che attraversa il tempo. Una traccia del tempo da conservare e ascoltare oltre che guardare".