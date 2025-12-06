Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Albanese, l'ultima sparata: ecco chi c'è nel mirino

sabato 6 dicembre 2025
Albanese, l'ultima sparata: ecco chi c'è nel mirino

( LaPresse)

2' di lettura

Francesca Albanese prova a difendersi dopo la sparata sull 'attacco alla Stampa da parte dei pro-Pal a Torino. La relatrice Onu aveva parlato di "monito" per i cronisti scatenando un putiferio. E ora sul Fatto Quotidiano, rispondendo a un commento di Antonio Padellaro, spiega: "Tovo francamente disturbante la reazione scomposta seguita alle mie parole dopo l’aggressione alla sede de La Stampa. Non ho mai – MAI – auspicato violenza contro chicchessia (come potrei io che da una vita mi batto contro la violenza in tutte le sue forme?), né inteso che ciò che è accaduto servisse da “avvertimento” ai giornalisti, come qualcuno ha fantasiosamente suggerito, pontificando sulla parola “monito” e sul virgolettato trasfigurato ad arte all’interno del quale è stato fatto circolare. Il mio richiamo era, ed è, alla necessità di riflettere sul diffuso clima di imprecisione, superficialità e violenza verbale ed epistemica consolidatosi in Italia, di cui la copertura mediatica della Palestina è esempio. Un clima da cui tutti dovremmo difenderci, ciascuno facendo il proprio lavoro con rigore". Insomma, di fatto rincara la dose. Ma tant'è. 

Poi parla delle "cittadinanze onorarie" che sono diventate un boomerang per la sinistra: "Ho sempre risposto allo stesso modo: non conferitemi nulla se non potete sostenerne il peso. Per quanto le sanzioni siano gravi e vessatorie, la vera vittima non sono io ma il popolo palestinese, travolto da una furia genocida che in soli due anni ha ucciso o ferito 200.000 persone a Gaza e lasciato quasi due milioni di sopravvissuti senza casa, costretti a vivere in tende allagate, con poco cibo e quasi nessun medicinale. Per questo mi considero, al massimo, una custode temporanea di quei riconoscimenti, e soprattutto del dovere che essi comportano. Chi me li offre sa che essi comportano coerenza politica. Come hanno fatto quei Comuni e altri enti e istituzioni che hanno avuto il buon senso di interrompere i rapporti con uno Stato oggi sotto processo per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio". 

tag
gaza
francesca albanese

L'antennista 4 di Sera, Albanese demolita nello studio di Del Debbio

La misura è colma Francesca Albanese scaricata anche dall'Onu: "Non deve accadere mai"

I documenti sequestrati Ong italiana infiltrata da Hamas: l'ultimo scandalo

ti potrebbero interessare

Giuseppe Cruciani, i due minuti che fanno impazzire la sinistra: "Uno schifo"

Giuseppe Cruciani, i due minuti che fanno impazzire la sinistra: "Uno schifo"

Redazione
Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi gela Del Debbio: "Il più sexy di Mediaset"

Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi gela Del Debbio: "Il più sexy di Mediaset"

Redazione
Maurizio Landini minimizza gli scontri di Genova: "Solo una tensione sindacale"

Maurizio Landini minimizza gli scontri di Genova: "Solo una tensione sindacale"

Redazione
Antonio De Rensis sbotta contro Petracalvina: "Fandonie, inutile venire qui"

Antonio De Rensis sbotta contro Petracalvina: "Fandonie, inutile venire qui"