Dritto e Rovescio, Cruciani spiana Adama: "Impunito, ecco l'Italia!"

"Sostengono che in alcuni momenti della loro vita hanno usato la violenza nei confronti di altri, rapine, spaccio, per procurarsi non da campare, perché qui non si sta parlando di gente che ha bisogno di vivere, ma per guadagnare di più, per ottenere quello che non hanno, per avere un orologio, per avere una felpa, per farsi strada nella vita, magari per poi iniziare a fare musica, vogliono accumulare denaro perché vogliono vivere bene": Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio24, lo ha detto nello studio di Dritto e Rovescio su Rete 4, la trasmissione di Paolo Del Debbio ieri condotta eccezionalmente da Mario Giordano.

Il giornalista si riferiva a giovani immigrati e baby gang, categorie rappresentate da alcuni esponenti ospiti della puntata. "Questo perché accade? - ha proseguito Cruciani -. Perché fondamentalmente c'è l'impunità, in Italia nei confronti di questa roba qui non c'è una sanzione". Poi, riferendosi a uno dei giovani migranti davanti a lui, Adama, ha detto: "Io lo conosco ormai da tanto tempo e spero faccia un percorso di recupero, non lo so fino a che punto arriverà, però lui sa benissimo che fa queste cose perché sa di essere impunito".