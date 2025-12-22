Enrico Mentana coi cani, David Parenzo lo accoglie così: prego?

Enrico Mentana irrompe nello studio de L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda lunedì 22 dicembre, il direttore del TgLa7 si è presentato da David Parenzo. A notarlo lo stesso conduttore di La7, che interrompe i suoi ospiti: "C'è una piccola invasione di campo, lo salutiamo con deferenza". Poi la battuta: "Il telegiornale è alle 20 ma lui arriva prestissimo per controllare tutto ciò che accade". E infatti dietro le telecamere c'è proprio Mentana accompagnato dalle sue due cagnoline.
Non è la prima volta che il giornalista porta in studio Bice e Nina, le due piccole Cavalier King adottate con la compagna, anche lei giornalista, Francesca Fagnani. E proprio da loro Mentana non riesce a staccarsi. La riprova? Tempo addietro - durante la diretta per la cerimonia di insediamento di Donald Trump - il direttore era stato immortalato mentre parlava alle telecamere e fuori dall'inquadratura lo si vedeva reggere il loro guinzaglio.
Sondaggio Mentana, Fdi primo partito: balzo della Lega, a sinistra c'è un crollo clamorosoCome ogni lunedì che si rispetti, ecco l'appuntamento con il sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana per i...
"Quello che in onda non potete aver visto" era la didascalia che accompagnava il video, commentato dai follower che non hanno potuto fare a meno di commentare la tranquillità dei cuccioli, evidentemente anche loro abituati alle telecamere. Proprio come i loro padroni.