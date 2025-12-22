Enrico Mentana coi cani, David Parenzo lo accoglie così: prego?

Enrico Mentana irrompe nello studio de L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda lunedì 22 dicembre, il direttore del TgLa7 si è presentato da David Parenzo. A notarlo lo stesso conduttore di La7, che interrompe i suoi ospiti: "C'è una piccola invasione di campo, lo salutiamo con deferenza". Poi la battuta: "Il telegiornale è alle 20 ma lui arriva prestissimo per controllare tutto ciò che accade". E infatti dietro le telecamere c'è proprio Mentana accompagnato dalle sue due cagnoline.

Non è la prima volta che il giornalista porta in studio Bice e Nina, le due piccole Cavalier King adottate con la compagna, anche lei giornalista, Francesca Fagnani. E proprio da loro Mentana non riesce a staccarsi. La riprova? Tempo addietro - durante la diretta per la cerimonia di insediamento di Donald Trump - il direttore era stato immortalato mentre parlava alle telecamere e fuori dall'inquadratura lo si vedeva reggere il loro guinzaglio.