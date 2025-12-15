Libero logo
Sondaggio Mentana, Fdi primo partito: balzo della Lega, a sinistra c'è un crollo clamoroso

di
lunedì 15 dicembre 2025
Enrico Mentana

Enrico Mentana

Come ogni lunedì che si rispetti, ecco l'appuntamento con il sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana per il TgLa7. Stando a quanto rilevato, il partito guidato da Giorgia Meloni resta il più apprezzato dagli elettori italiani. Fratelli d'Italia si piazza al 31%, con un lieve calo - dello 0,2% - rispetto alla scorsa settimana. Un ottimo risultato invece per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,3%, si attesta all'8,4% e supera così Forza Italia. Stesso discorso anche per Antonio Tajani: FI ottiene lo 0,2% e sale a quota 8,1%.

Spostandosi dalle parti del centrosinistra, c'è da registrare il Partito democratico in salita. Elly Schlein guadagna lo 0,3% e si piazza così al 22,3%. Male, invece, il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte perde lo 0,2% e cala al 12,8%. Piccola conquista per Alleanza Verdi e Sinistra, che conquista lo 0,1% e balza al 6,8%.

Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Azione al 3%. Anche se Carlo Calenda perde lo 0,2%. Anche Italia Viva in lieve calo - dello 0,1% - e si piazza così al 2,3%. Stabile Più Europa all'1,4%. Fanalino di coda Noi Moderati, che perde lo 0,1% e si attesta all'1,1%.

