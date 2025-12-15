Sondaggio Mentana, Fdi primo partito: balzo della Lega, a sinistra c'è un crollo clamoroso

Come ogni lunedì che si rispetti, ecco l'appuntamento con il sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana per il TgLa7. Stando a quanto rilevato, il partito guidato da Giorgia Meloni resta il più apprezzato dagli elettori italiani. Fratelli d'Italia si piazza al 31%, con un lieve calo - dello 0,2% - rispetto alla scorsa settimana. Un ottimo risultato invece per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,3%, si attesta all'8,4% e supera così Forza Italia. Stesso discorso anche per Antonio Tajani: FI ottiene lo 0,2% e sale a quota 8,1%.
Spostandosi dalle parti del centrosinistra, c'è da registrare il Partito democratico in salita. Elly Schlein guadagna lo 0,3% e si piazza così al 22,3%. Male, invece, il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte perde lo 0,2% e cala al 12,8%. Piccola conquista per Alleanza Verdi e Sinistra, che conquista lo 0,1% e balza al 6,8%.
Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Azione al 3%. Anche se Carlo Calenda perde lo 0,2%. Anche Italia Viva in lieve calo - dello 0,1% - e si piazza così al 2,3%. Stabile Più Europa all'1,4%. Fanalino di coda Noi Moderati, che perde lo 0,1% e si attesta all'1,1%.