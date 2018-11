L'Italia piange i morti e le devastazioni del maltempo, ma Pd e sinistra pensano solo a Matteo Salvini. Per denigrarlo, ovviamente. Il vicepremier e ministro degli Interni ha visitato con la Protezione civile e i Vigili del Fuoco l'area del Bellunese stravolta da vento, piogge ed esondazioni. Su Facebook, ha annunciato il trasferimento in elicottero da Mestre con un selfie a bordo di un motoscafo, con Venezia come sfondo: "Si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica amici, chi si ferma è perduto".



Il messaggio non è andato giù a molti utenti di sinistra, ma anche a esponenti del Pd. "Le foto di Salvini trasformano la tragedia del maltempo in uno show per fare click", commenta il deputato Carmelo Miceli. A stretto giro arriva la risposta del leader della Lega: "Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra? Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare".