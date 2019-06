"Giuseppe Conte è intelligente", mentre "Matteo Salvini non ha mai chiesto di incontrarmi". Papa Francesco con i giornalisti parla della politica italiana e rivela che l'udienza con il premier "è stata bella, è durata un'ora o forse di più. È un uomo intelligente, un professore che sa di cosa parla".

Invece, continua Bergoglio, "non ho sentito nessuno del governo che abbia chiesto udienza. Nessuno. Non ho ricevuto niente dai viceministri e neppure dagli altri ministri". Lo dice rispondendo a una domanda su indiscrezioni che lo volevano contrario a un incontro con Salvini: "Per avere udienza si deve parlare con la segreteria di stato. Conte l'ha chiesta e gli è stata data come indica il protocollo".

Detto questo ammette di essere "ignorante. Non capisco la politica italiana" ma "dobbiamo aiutare i politici a essere onesti e a non fare campagne con bandiere disoneste" come "la calunnia, la diffamazione, gli scandali". "Tante volte i politici seminano odio e paure e questo è terribile. La politica dovrebbe seminare solo speranza, giusta ed esigente".