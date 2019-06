"Leghista non ti vogliamo. Razzista vergogna". Queste le scritte trovate da Matilde Barberi sui muri del liceo dove stava andando a dare la maturità. La 18enne, oltre ad essere studentessa, è infatti anche consigliere comunale della Lega a Montaione (Firenze). "Proprio nei giorni in cui la nostra giovanissima consigliera Matilde sta sostenendo la maturità - dicono i leghisti - sono comparse sulla facciata del liceo scritte violente, diffamatorie e intimidatorie. Attacchi politici insensati la cui gravità accresciuta dalla circostanza in cui si sono verificati, il periodo degli esami di Stato".

Leggi anche: Matteo Salvini replica agli insulti di Valentina Nappi

La 18enne e il preside del liceo Marconi di San Miniato (Pisa) hanno presentato denunce. Ora i carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. A difendere Matilde anche il ministro dell'Interno: "Chi parla di democrazia ma poi insulta e minaccia una studentessa portando la politica tra i banchi di scuola è un idiota", ha scritto Salvini su Facebook.

Chi parla di democrazia ma poi insulta e minaccia una studentessa portando la politica tra i banchi di scuola è un idiota.

Forza Matilde!https://t.co/nkWLRWXbk5

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 22, 2019