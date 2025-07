Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la clamorosa profezia in questa locandina

Nel giugno del 2023, una locandina di Wimbledon fece discutere. L'immagine raffigurava Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in primo piano, ritratti nel cuore pulsante dell’All England Club. Dietro di loro, un po’ in ombra, comparivano leggende come Djokovic, Federer e Nadal, seguiti da altri grandi nomi del circuito. A distanza di due anni, quella scelta grafica sembra essere stata tutt’altro che casuale.

Con la sfida tra Sinner e Alcaraz pronta ad andare in scena nella finale di Wimbledon 2025 — la seconda consecutiva dopo il duello al Roland Garros — il messaggio lanciato allora assume oggi una connotazione quasi visionaria. Come ricorda FanPage, i due talenti, ormai leader indiscussi del tennis mondiale, stanno scrivendo pagina dopo pagina una rivalità destinata a lasciare il segno.

E così, guardando oggi a quella locandina di due anni fa, si deve riconoscere una certa lungimiranza da parte dell’organizzazione di Wimbledon. Dopo tutto, Alcaraz ha conquistato gli ultimi due titoli sull’erba britannica, mentre Sinner — oggi numero uno del mondo — si appresta a giocare la sua prima finale nel tempio del tennis. All'epoca le polemiche riguardarono il fatto che i due fossero stati messi davanti a Federer, Nadal e Djokovic. Ma oggi è cambiato tutto...

At Wimbledon, we've witnessed epic rivalry after epic rivalry, lifting the sport to new heights ✨



Here's to the next generation of headline acts... pic.twitter.com/Lq9J2qVQEn