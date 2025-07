Gerry Scotti, bordata contro Stefano De Martino: "Quasi ludopatia"

Il dado è tratto. Gerry Scotti lancia la sfida in access prime time con La Ruota della Fortuna. Se da una parte c’è Techetechetè, che si propone con la versione TopTen condotta da Bianca Guaccero per contrastare il ritorno del quiz di Canale 5, dall’altra c’è Affari Tuoi, la macchina da guerra comandata da Stefano De Martino che a settembre tornerà su Rai 1. "Mi faccia usare una parolaccia, i pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono il Psg del calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato", spiega Gerry Scotti in un'intervista al Corriere della Sera. La sfida, infatte, è contro De Martino: partita difficilissima ma che uno dei volti più amati della tv non vedere l'ora di giocare.

E per quanto riguarda La Ruota della Fortuna? Gerry Scotti, riporta Davide Maggio, per l'estate ambisce ad un 20% di share, mentre per l’autunno punta al 16 per cento. Ed è proprio su questo traguardo che il conduttore si concentra, lanciando una frecciatina al programma dei pacchi e del Dottore: "Se uno non è fortunato non va da nessuna parte, ma in tutti i quiz che ho condotto – dal Milionario a Caduta Libera – la componente del merito è sempre preponderante. Da noi non basta tirare una monetina per vincere, alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia", picchia durissimo il conduttore.