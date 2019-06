Crisi di governo oppure no? Crisi in tempo utile - entro il 15 luglio, giorno più o giorno meno - per andare al voto a settembre? Della vicenda se ne discute a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Scontato che la crisi, nel caso, non verrà innescata dal M5s e da Luigi Di Maio - troppo deboli per potersela permettere in questo momento - si ragiona su ciò che faranno la Lega e Matteo Salvini. E ad esprimersi è Franco Bechis, il quale mostra di avere le idee piuttosto chiare: "Io sono convinto che Salvini non voglia l'incidente - premette il direttore de Il Tempo -. Non ho la stessa convinzione del gruppo dei parlamentari della Lega e dei dirigenti, che sanno che potrebbero essere anche il doppio lì dentro rispetto a quelli che sono oggi. Però, non vedo un leghista che sia in grado di contrastare ciò che decide Salvini", conclude Bechis.

Di seguito, l'intervento di Franco Bechis a Stasera Italia: