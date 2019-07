Non percepirà più né il vitalizio e nemmeno la pensione Roberto Formigoni. Il Consiglio di presidenza del Senato ha infatti preso atto della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per corruzione contro l'ex presidente della Regione Lombardia e ha disposto, dal primo agosto, la sospensione dell'erogazione dell'assegno in base alla delibera del 2015 della Camera e del Senato. A confermarlo è Laura Bottici, questore del Senato, del Movimento 5 stelle.

Formigoni è da poco uscito dal carcere di Bollate dopo cinque mesi di detenzione e dopo aver ottenuto il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano a scontare la pena di 5 anni e 10 mesi ai domiciliari.